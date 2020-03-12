İBB 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplanan İBB Meclisi'nde, ruam hastalığı sonrası faytonların yasaklanması üzerine satın alınan atların durumu ele alındı.

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü satın alınan atlarla ilgili Meclis'e yazdığı yazıda, atların, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere yetiştiricilere, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikleri, kooperatifler, meslek odaları, dernek gibi tüzel kişiliklere, şahıslara bedelsiz sahiplendirilmesini talep etti.

Hukuk Komisyonu ile Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu müşterek raporunda teklife "olumlu" görüş bildirdi.

Karar Meclis'te oy birliği ile kabul edildi.