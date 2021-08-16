Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Acemi sürücü aracı ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aydın’ın Efeler ilçesinde, yolcu minibüsü ile sürücü kursuna ait otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Aydın-Muğla karayolu Baltaköy Mahallesi yol ayrımında, sürücü adayı Seren Yılmaz’ın kullandığı 09 HJ 312 plakalı otomobil ile Hüseyin Topal yönetimindeki Baltaköy-Efeler hattında yolcu taşıyan 09 M 0146 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada altı kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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