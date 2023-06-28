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Türkiye
AA, DHA 28.06.2023 09:40

Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar hastanelere başvurdu.

Acemi kasaplar hastanelik oldu
[Fotograf: AA]

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Kırklareli'nde kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Vehbi Çetin, kurbanını kestiği sırada dikkatsizliği nedeniyle bıçakla bacağını yaraladığını belirtti.

Tedavisinin ardından yaşadığı Asilbeyli köyüne döneceğini ifade eden Çetin, kurban keseceklerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kayseri

Kayseri'de de bayramın ilk günü ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Hayvanlarını kendi kesmek isteyen bazı kişiler kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı. Yaralılar, Kayseri Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

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