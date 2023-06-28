Acemi kasaplar hastanelik oldu

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Kırklareli'nde kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Vehbi Çetin, kurbanını kestiği sırada dikkatsizliği nedeniyle bıçakla bacağını yaraladığını belirtti.

Tedavisinin ardından yaşadığı Asilbeyli köyüne döneceğini ifade eden Çetin, kurban keseceklerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Kayseri

Kayseri'de de bayramın ilk günü ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Hayvanlarını kendi kesmek isteyen bazı kişiler kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı. Yaralılar, Kayseri Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.