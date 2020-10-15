Bartın'da merkeze bağlı Gürpınar köyünde kızı Müesser Koç ile oturan 4 çocuğu, 12 torunu olan Fatma Ayan, 23 Eylül günü rahatsızlandı. Fatma Ayan yapılan test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. 13 gün süren tedavisinin ardından Ayan taburcu edildi.

10 yıl önce kalp krizi ve beyin felci geçiren Fatma Ayan, sağ gözünde görme kaybı ve duyma yetisini de yüzde 80 oranında yitirdi.

[Fotoğraf: DHA]

"Gençliğimde çok sağlıklı beslendim"

Koronavirüsü atlattıktan sonra evinde dinlenen Fatma Ayan, "10 günden fazla hastanede yattım. Ne hastalığım olduğunu bilmiyorum. Başım ağrıyordu ama şimdi iyiyim. Ben gençliğimde çok sağlıklı beslendim. Sabahları bal, yoğurt ve süt yedim. Doktorlar bana hastanede çok iyi baktılar” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Yaşından dolayı çok korktuk"

15 yıldır annesine evinde baktığını söyleyen kızı Müesser Koç, "Annemde grip rahatsızlığı başladı. Sonra sağlık ekiplerini çağırdık. Testi pozitif çıkınca, hemen alıp hastaneye yatırdılar. Hastanede yattıktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Biz çok şaşırdık. Çünkü çok korkmuştum. Allah’ımıza binlerce şükür olsun ki şu an çok iyi. Geçtiğimiz yıllarda 2 kere anjiyo ve felç geçirdi. Ama tansiyonu var. Sağlık durumu çok iyi, bizde virüsü atlatınca çok sevindik. Sonuçta annem 95 yaşında virüsü atlatmasına bile çok şaşırdık. Allah daha çok uzun ömür versin” diye konuştu.