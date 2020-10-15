Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Malatya'da işçi servisi şarampole devrildi: 14 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde Mehmet Hanifi K. idaresindeki servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Jandarma ekipleri çevrede emniyet tedbiri aldı.
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