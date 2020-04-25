Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 90 yaşındaki Cemile Kılıç, gördüğü tedavi ile koronavirüsü yenmeyi başardı.

Silvan'ın Eşme köyünde yaşayan 8 çocuk annesi Kılıç'ı, İstanbul'dan gelen bir yakınları ziyaret etti.

Ziyarette bulunan kişinin fenalaşarak hastaneye kaldırılması ve yapılan testin pozitif çıkması üzerine, halsizlik şikayeti bulunan Kılıç'ın da koronavirüse yakalanmış olabileceğini düşünen ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince köyden alınan ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde bulunan ve pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesine kaldırılan Kılıç'a da yapılan test sonucu pozitif çıktı. Kılıç, burada gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

"Sağlık çalışanları sayesinde iyileştim"

Yeniden köyüne dönmenin sevincini yaşayan Kılıç, evde 14 günlük karantina sürecini geçiriyor.

Kılıç, hastanede gördüğü tedaviden çok memnun kaldığını söyledi. "Sağlık çalışanları çok ilgilendiler. Onlar sayesinde iyileştim. Allah onlardan razı olsun." diyen Kılıç, taburcu edildiği için mutlu olduğunu belirtti.

Kılıç, yeniden evine, çocuklarına ve torunlarına kavuşmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.