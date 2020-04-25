Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri çok bulutlu, diğer yerler parçalı ve az bulutlu olacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Osmaniye ve Artvin çevreleri ile Adana'nın kuzey, Hatay’ın kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.