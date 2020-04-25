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Doğu ve Güneydoğu için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Artvin, Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri çok bulutlu, diğer yerler parçalı ve az bulutlu olacak.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Osmaniye ve Artvin çevreleri ile Adana'nın kuzey, Hatay’ın kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 14:01
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