İnegöl'de, bir fabrikada çalışan Ali Rıza Altunbay, 12 bin liraya aldığı aracını baştan aşağıya yeniledi.

Altunbay, ses sisteminden jantlarına kadar en ince ayrıntısıyla yenilediği aracına 90 bin lira harcadı.

İnceleme başlatıldı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Rıza Altunbay’ın 90 bin TL’ye modifiye ettiği otomobili için inceleme başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

İncelemenin ardından araçtaki teknik değişikliklerin ruhsata işletilmesi için Altunbay’a 7 gün süre verilerek, 132 TL ceza kesildi.

Bu süre içinde Altunbay’ın otomobilde yapılan teknik değişiklikleri araç tescilini yapan kuruluşa bildirmemesinden dolayı, otomobil trafikten men edildi.