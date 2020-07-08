Haber Giriş: Kaynak: DHA
90 bin liraya modifiye ettiği otomobili trafikten men edildi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da, bir fabrikada çalışan kişinin 12 bin liraya alıp, 90 bin lira harcayarak yenilediği otomobil, yapılan teknik değişiklikler sebebiyle trafikten men edildi.
İnegöl'de, bir fabrikada çalışan Ali Rıza Altunbay, 12 bin liraya aldığı aracını baştan aşağıya yeniledi.
Altunbay, ses sisteminden jantlarına kadar en ince ayrıntısıyla yenilediği aracına 90 bin lira harcadı.
İnceleme başlatıldı
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Rıza Altunbay’ın 90 bin TL’ye modifiye ettiği otomobili için inceleme başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
İncelemenin ardından araçtaki teknik değişikliklerin ruhsata işletilmesi için Altunbay’a 7 gün süre verilerek, 132 TL ceza kesildi.
Bu süre içinde Altunbay’ın otomobilde yapılan teknik değişiklikleri araç tescilini yapan kuruluşa bildirmemesinden dolayı, otomobil trafikten men edildi.
Etiketler: bursa inegöl bursa haberlerSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 17:49
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