Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu hakkında

2012 yılında kayıp müracaatı yapılmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni delillere ulaşıldı.

Şüpheliler 2 kardeşi öldürdüklerini itiraf etti

Üç şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, iki kardeşi öldürerek Ayaş ilçesinde bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti.

Olay yerinde yapılan kazı çalışmasında kayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.