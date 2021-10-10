Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 15:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
9 yıl önce kaybolan kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara'nın Ayaş ilçesinde dokuz yıl önce kaybolan iki kardeşin öldürülmüş olabilecekleri yönünde yeni delillere ulaşıldı. Şüpheli olduğu değerlendirilen üç kişi gözaltına alındı.
Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu hakkında
2012 yılında kayıp müracaatı yapılmıştı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni delillere ulaşıldı.
Şüpheliler 2 kardeşi öldürdüklerini itiraf etti
Üç şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, iki kardeşi öldürerek Ayaş ilçesinde bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti.
Olay yerinde yapılan kazı çalışmasında kayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Ankara
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