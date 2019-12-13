İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunan 4'ü kırmızı, 3'ü turuncu ve 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu terörden arananlar listesine eklendi.

Listede "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlarından aranan Muhammed Dahlan da var.

Listeye 2 PKK'lı terörist girdi. Sözde eyalet sorumluları Yılmaz Öner ve Orhan Ürek isimleri kırmızı listeye dahil oldu. Aynı zamanda FETÖ'nün Almanya'da Stuttgart sözde sorumlusu olarak bilinen Murat Aşık da kırmızı listeye alındı.

Yeni eklenen örgüt mensuplarıyla listede kırmızı kategoride 221, mavi kategoride 103, yeşil kategoride 98, turuncu kategoride 196 ve gri kategoride 684 olmak üzere bin 302 terör örgütü mensubu bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber, AA