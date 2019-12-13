İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunan terörist Muhammed Dahlan, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Dahlan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dahlan şu suçlardan aranıyor:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama ve uluslararası casusluk yapma."

Dahlan'ın yakalanması durumunda 10 milyon liraya kadar ödül verilebilecek.

Kaynak: AA