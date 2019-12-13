Amerikalı tanınmış siyaset bilimci ve Soğuk Savaş sona ererken ortaya attığı "Yumuşak güç" kavramı ile kendisinden söz ettiren Prof. Joseph Nye TRT Haber'e konuştu.

Prof. Nye, ABD Kongresi'nin Türkiye karşıtı yaklaşımının yanlış olduğunu ve ortak çıkarlara sahip iki müttefikin diyalog ile sorunları aşabileceğini söyledi.

Nye: Türkiye'ye yönelik tasarılar sorunları çözmez

"Türkiye'ye yaptırım yasası çıkarmanın üretken olduğunu düşünmüyorum. Yapılması gereken Türkiye ile masaya oturup mevcut sorunların nasıl aşılacağını konuşmak. İki ülkenin uzun vadedeki çıkarları; Orta Doğu'nun istikrara kavuşması ve Rusya'ya caydırıcılıktır. ABD Türkiye'yi NATO'nun dışına çıkarmak istemiyor."

"100 yıl önce olanların ortak çıkarlarımızla çatışmasına izin vermemeliyiz"

1915 olaylarına ilişkin skandal tasarı da ünlü siyaset bilimcinin gündemindeydi. Nye, bu tür tasarıların iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlamayacağını vurguladı.

"1915 konusunun tasarılarla çözümleneceğinden emin değilim. O tarihte neler yaşandığına dair farklı görüşler olabilir ama 100 yıl önce yaşanmış bazı şeylerin ortak çıkarlarımızla çatışmasına izin vermemeliyiz."

Nye Washington merkezli etkili düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı'nın panelinde ise ABD'nin dış politikasını değerlendirdi.

"Obama'nın pasif politikası ahlaki kötü sonuçlara yol açtı"

ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG ile ortaklığı için Nye "Orta Doğu söz konusu olduğunda elbette önce devletlerle çalışmalısınız" dedi.

Nye, Obama’nın Suriye’deki pasif politikasının birçok ahlaki kötü sonucu olduğunu ve Rusya'nın bölgedeki etkisinin artmasına yol açtığını dile getirdi.

Nye değerlendirmelerini, Rusya'nın düşüşte bir güç olarak, yükselen güç Çin'den daha tehlikeli olduğunu ifade ederek tamamladı.

Kaynak: TRT Haber