İletişim Başkanlığı, terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'de sivil halka uyguladığı zulmü birinci ağızdan anlatan bir video yayımladı.

Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesi ve Şanlıurfa'dan görüntülerle başlayan videoda, Kobanili doktor, kamu çalışanı ve avukat 6 tanık Suriye'de yaşanan iç savaş ve PYD/YPG'nin iç yüzünü anlatıyor.

Tanıklar, Esed rejiminin zulüm ve zorbalığından kurtulmak istediklerini, 2011'de rejimin bölgeyi terör örgütü PKK'ya teslim ettiğini ve bu süreçte zulmün daha da arttığını ifade ettiler.

Tanıklar, Kürt siyasetçilerin öldürüldüğünü, Kürtleri Kürde düşman etmenin yetmediği, Kürtlerle Arapların da düşman edildiğini, 350 bin Suriye Kürdü'nün YPG/PKK'dan kaçarak Türkiye'ye sığındığını, Türkiye'nin tek başına kendilerini savunarak koruduğunu ve yapılan zulmü durdurduğunu anlattılar.

Kaynak: TRT Haber