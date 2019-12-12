Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarı bugün oylandı.

Tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Daha önce Beyaz Saray'ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti.

29 Ekim'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada da 11 "hayır" oyuna karşılık, 405 "evet" oyu ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.

Karar sonrası Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.

"Bu tasarılar sorumsuz ve akıl dışı hareketler olarak not edilecek"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kabul edilen Ermeni tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçiremeyecek. Bu tasarılar sorumsuz ve akıl dışı hareketler olarak not edilecek. Ermeni kardeşlerimizin, aramızdaki farklılıkları bilimsel yollardan uzlaştırma girişimlerini baltalayan ABD Kongresi'ni engellemelerini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

"Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de kabul edilen Ermeni tasarısıyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından "ABD Senatosu’nun, çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye’nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir." dedi.

"Umut ederim hatalarından dönerler"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz." ifadelerini kullandı.

"Karar siyasi bir gösteriden ibarettir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD Senatosu’nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır." diyerek karara tepki gösterdi.

Kaynak: TRT Haber