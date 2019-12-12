Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantı, 1 saat 35 dakika saat sürdü.

Toplantı sonrası Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

Türkiye tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir. TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlanmıştır.

Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme girişimlerinin, ülkemizin kendi çıkarları konusunda bağımsız hareket etme yönündeki azim ve kararlılığını etkilemeyeceği bir kez daha ifade edilmiştir.

Kaynak: TRT Haber