Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu terörist Mazlum Muhammed Ali'nin Türkiye'ye geçiş yaptığı, ilerleyen günlerde Suruç ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu, terörist, Suruç ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunda 2 gün önce Türkiye'ye giriş yaptığını ifade eden terörist Mazlum Muhammed Ali, ilerleyen günlerde Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast eylemi gerçekleştirmeyi planladığı bilgisini verdi.

Görüntüler ortaya çıktı

Suikastçı teröristin yakalandığı operasyona dair görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, terörist ve ona yardım yataklık eden 9 kişinin sağlık kontrolüne götürüldüğü anlar da yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber