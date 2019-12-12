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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit Yıldırım'ın ailesine taziye ziyareti12 Aralık 2019 Perşembe 15:01 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 15:11
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
[Fotoğraf: AA ]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.
Kaynak: AA
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu CHP