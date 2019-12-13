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İstanbul'da 6 katlı bir binanın çatı katı çöktü: 3 yaralı13 Aralık 2019 Cuma 09:49 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 12:17
Şişli'de 6 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Sokağa düşen moloz parçalarından 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA ]
İstanbul Şişli'de 6 katlı binanın çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye gönderildi.
Çökme nedeniyle sokağa molozlar dökülürken, park halindeki 3 araç hasar gördü. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Sokak elektriği ve binanın doğal gaz bağlantısı kesildi. Mühürlenen binada oturanlar tahliye ediliyor.
Kaynak: AA
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