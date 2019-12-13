İstanbul Şişli'de 6 katlı binanın çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye gönderildi.

Çökme nedeniyle sokağa molozlar dökülürken, park halindeki 3 araç hasar gördü. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sokak elektriği ve binanın doğal gaz bağlantısı kesildi. Mühürlenen binada oturanlar tahliye ediliyor.

Kaynak: AA