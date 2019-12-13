İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün yönetici ve üyelerinin ülke genelindeki adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında örgüt ile irtibatı tespit edilen Adalet Bakanlığı personeline operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 32 ilde eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında; ifnaz koruma memurarı, mübaşirler yazı işleri müdürü, zabıt katipleri ve icra memurları bulunuyor.

Ayrıca, hakkında işlem kaydı bulunmayan ve örgütün sözde İstanbul sorumlusu olduğu değerlendirilen 1 şüphelinin de gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında olduğu belirtildi.

Gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin ise yakalanması için operasyon sürüyor.

Ankara merkezli operasyon: 84 şüpheliden 50'si yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki FETÖ/PDY yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şu ana kadar 50 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen zanlılar arasında zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının da olduğu, şüphelilerden 23'ünün aktif görevlerde bulunduğu belirtildi.

Balıkesir merkezli operasyon: 26 gözaltı kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA