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Türkiye
AA 13.09.2023 12:45

9 ilde 110 milyon liralık sahte plaka operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul'da, servis taşımacılığı yapmak isteyen kişilere sahte plaka üretip satarak haksız gelir elde ettiği ve kamuyu yaklaşık 110 milyon lira zarara uğrattığını tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

9 ilde 110 milyon liralık sahte plaka operasyonu: 19 gözaltı

 

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yaptıkları çalışmada, servis taşımacılığında kullanılan "L" plakaların, bazı kişilerce sahte olarak üretilip vatandaşlara satıldığını belirledi.

Ekipler çalışmalarda, şüphelilerin plakaları belediye nezdinde kendilerine devredildiğine inandırmak için, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait sahte bir internet sitesi yaptırarak gerçeğe aykırı devir teslim işlemleri gerçekleştirdikleri bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin ayrıca kişileri inandırmak için söz konusu sahte internet sitesine yönlendiren karekod ürettiklerini belirleyen ekipler, bu şekilde noterleri de yanıltarak sahte servis plakalarını yetkisiz kişiler adına tescil ettirdiklerini ortaya çıkardı.

Ekipler bu şekilde toplam 37 sahte "L" plaka ile servis taşımacılığı yapıldığını tespit etti.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen polis ekipleri, İstanbul, Adana, Kayseri, Yozgat, Rize, Kastamonu, Sivas ve Antalya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 zanlıyı yakaladı.

Çalışmalarda 3 şüphelinin benzer suçlardan cezaevinde bulunduğu, bir zanlının ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kamuyu yaklaşık 110 lira zarara uğrattılar

Sahte üretilen plakaların hileli yöntemle kamu kurumu nezdinde resmiyete kavuşturulduğunu ortaya çıkaran ekipler, bu şekilde 12 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelilerin, belediyeye ödenmesi gereken paranın da ellerine geçmesiyle kamuyu yaklaşık 110 milyon lira zarara uğrattığını tespit etti.

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