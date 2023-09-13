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Türkiye
AA 13.09.2023 12:55

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
[Fotograf: AA]

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Ayhan Karakaya, 2014'de kız kardeşinin İstanbul'da kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

"Kız kardeşimi HDP'den istiyoruz"

Kız kardeşi için eyleme katıldığını dile getiren Karakaya, "Bir an önce eve gelmesini bekliyoruz. Devletimiz her türlü kolaylığı sağlıyor. 8-9 yıldır haber alamıyoruz. Kız kardeşimi HDP'den istiyoruz." dedi.

Oğlu için eyleme katılan Anne Şahinaz Özcan da dağda bir tek çocuk bile kalmayıncaya kadar eylemini sürdüreceğini ifade etti.

Özcan, "Oğlum Atilla, 6 yıldır kayıp. Bir haber alamıyoruz. HDP'den, PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum neredeyse getirsinler. 6 yıldır haber alamıyoruz. Bu ne Müslümanlıktır ne de Kürtlük davasıdır." diye konuştu.

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