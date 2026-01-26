Puslu 7.1ºC Ankara
TRT Haber 26.01.2026 09:15

9 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

Batı Akdeniz ile Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

9 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurt kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 

Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

9 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam etmesi, güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

