81 ilde silah kaçakçılarına 'Mercek-24' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara 'Mercek-24' operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda, 975 ruhsatsız tabanca, 410 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 33 uzun namlulu tüfek, 558 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 975 silah ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda bin 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" mesajını paylaştı.