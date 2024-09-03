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Türkiye
DHA 03.09.2024 07:51

İstanbul'da bariyerleri aşan otomobil direğe çarptı

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İstanbul'da bariyerleri aşan otomobil direğe çarptı
[Fotograf: DHA]

C.E.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil direğe çarparak durabildi.

Sürücü C.E. otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da bariyerleri aşan otomobil direğe çarptı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan C.E.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

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