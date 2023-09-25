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Türkiye
İHA 25.09.2023 12:33

8 yıldır çöp biriktiren kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı

Samsun'da, yalnız yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle bakımını yapamayacak durumda olan 57 yaşındaki ihtiyaç sahibi N.E.'nin 8 yıldır çöp biriktirdiği evi temizlendi. Evden 2 kamyon çöp çıktı.

8 yıldır çöp biriktiren kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı
[Fotograf: İHA]

İlkadım ilçesinde yaşayan N. E.'nin evine giden Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri evde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

8 yıldır çöp biriktiren kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı

Sosyal Hizmetler Ekibinin N. E. ile yaptığı görüşme sonrası kadının evde 8 yıldır çöp biriktirdiği anlaşıldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri de çöp evi önce tamamen boşalttı.

2 kamyon çöp çıkan ev boşaltıldıktan sonra temizlenip ilaçlandı.

8 yıldır çöp biriktiren kadının evinden 2 kamyon çöp çıktı

N. E. ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından özel bir Bakımevine yerleştirildi.

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