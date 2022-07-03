Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
8 yıl aradan sonra belde olan Dodurga'da seçimi AK Parti kazandı
Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.
Dodurga'da ilkokul, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta oy kullanıldı.
Seçimi önde tamamlayan Kaşıkcı, Dodurga Belediye Başkanı seçildi.
Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014'te köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesi'nce açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.
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