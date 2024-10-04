Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.10.2024 11:53

8 ilde 13 bin 500 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

Mersin merkezli 8 ilde yasa dışı ilaç satımına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

8 ilde 13 bin 500 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı ilaçların usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların, Mersin, Adana ve Hatay'da aralarında eczacılar ve hastane görevlilerinin de bulunduğu bir organizasyon çerçevesinde, pahalı ilaçları raporlu hastaların adına alarak sigortası olmayan kişilere sattığını belirledi.

Pahalı ilaçları raporlu hastaların adına yazdırdılar

İlaç mümessilleriyle hareket ettiği saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Bir adreste yapılan aramada, özel saklama koşullarında muhafaza edilmesi gereken bazı ilaçların çamaşır makinesi ile çamaşır sepeti gibi yerlerde depolandığı belirlendi.

Operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan 13 bin 500 kutu ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Adana İlaç Kaçakçılık Mersin
Sıradaki Haber
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu üreticilere desteğini sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:27
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
13:22
Tekirdağ'da fabrika yangını 20 saat sonunda söndürüldü
13:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:11
Sinop'ta ağlara 2 bin kasa palamut takıldı
13:07
Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü olarak kapatılacak
13:14
İstanbul'un barajlarının doluluk oranı azalıyor
İzmir'de 'cennet hurması' kurutuluyor
İzmir'de 'cennet hurması' kurutuluyor
FOTO FOKUS
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ