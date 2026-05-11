TRT Haber 11.05.2026 12:05

8 il için "sarı" uyarı: Yerel kuvvetli yağışlara dikkat

Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 8 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahmine göre, öğle saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Yozgat çevreleri ile Sivas'ın kuzey, Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi öngörüldüğünden, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi hava olaylarının hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Ayrıca yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli hortum riski ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, kuvvetli yağış beklenen, Amasya, Çankırı, Çorum, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yetkililer, bölge genelinde beklenen sağanak nedeniyle oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı bölgedeki vatandaşların ve ilgili birimlerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

