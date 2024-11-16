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Türkiye
TRT Haber 16.11.2024 06:40

8 il için "sarı" uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat

Yurdun kıyı kesimlerinde beklenen sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar nedeniyle 8 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Hava sıcaklıklarının Akdeniz kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

8 il için "sarı" uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun büyük bölümünün parçalı ve çok bulutlu, Marmara bölge geneli, Ege'nin kuzey ve batı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Batı Akdeniz'in kıyı, Doğu Akdeniz'in İskenderun Körfezi ve Toroslar kesimleri ile (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve (2200 metre üzerinde) yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Ege'nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

8 il için "sarı" uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat

Kuvvetli yağış beklenen Aydın, Giresin, İzmir, Manisa, Muğla, Trabzon ile karla karışık yağış beklenen Artvin ve Rize için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının Akdeniz kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.

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