Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacak.

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.