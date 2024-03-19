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Türkiye
TRT Haber 19.03.2024 12:23

75 milyon TL değerinde 405 hayvan tahniti ele geçirildi

İstanbul'da yapılan operasyonda, koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 75 milyon lira değerinde 405 hayvan tahnitine el konuldu. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

75 milyon TL değerinde 405 hayvan tahniti ele geçirildi

Doldurulmuş yaban hayvanlarını süs eşyası olarak sergileyen ve ticaretini yapan bir kişi hakkında ihbar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Sarıyer ve Arnavutköy'de 2 adrese operasyon düzenledi.

Baskında, yaban hayvanlarına ait 405 parçadan oluşan işlenmiş süs eşyası ve hayvan tahnitine ulaşıldı, 1 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda değeri yaklaşık 75 milyon lirayı bulan aralarında geyik, antilop, bizon, jaguar, timsah ve ayı gibi yüzlerce hayvan tahniti ele geçirildi.

Hayvanlara ait ele geçirilen materyaller de Doğa ve Milli Parklar yetkililerine teslim edilecek.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

 

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