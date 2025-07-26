7 ilde orman yangını

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Pazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler Karapınar Mahallesi'ne ulaşırken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Vali Aktaş'ın açıklaması

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yangına müdahalenin karadan devam ettiğini, kısa sürede havadan müdahalenin de başlayacağını söyledi.

Emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede olduğunu belirten Aktaş, "Rüzgar biraz fazla. Vatandaşın teyakkuzda olması, can ve mal güvenliği açısından dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Aktaş, Yalova ve Bursa'dan takviye talep ettiklerini, Sakarya'dan da takviye olacağını kaydetti.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 3 noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 8 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 110 kara aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında görevli 25 kişilik itfaiye ekibinin de 1 söndürme aracı ve 3 su tankeriyle katıldığı çalışmalara, vatandaşlar traktörleriyle su taşıyarak destek veriyor.

4 mahalle tedbiren tahliye edildi

Yangının etkili olduğu Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltıldı.

Ekipler, mahallelerin çevresinde önlem aldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen ile Vali Toros çalışmaları takip etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ile Vali Atilla Toros, sahada inceleme yaptı, ekiplerden bilgi aldı.

Gümen ve Toros, daha sonra Taşucu Mahallesi'nde konuşlandırılan Yangın Yönetim Aracı'nda söndürme faaliyetlerini takip etti.

Vali Toros, gazetecilere, saat 01.50'de başlayan yangına 10 dakika içinde ilk müdahalenin yapıldığını söyledi.

Adana ile Hatay'dan takviye personel ve araç gönderildiğini, sahada 526 kişinin aktif görev aldığını belirten Toros, "Güçlü bir koordinasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Söndürme faaliyetleri sırasında 4 vatandaşımız ve 4 personelimiz hafif şekilde dumandan etkilenme suretiyle hastanemize başvurdular. Bunlardan 7'si taburcu oldu. Bir vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam ediyor." dedi.

Bursa

Bursa'nın Orhaneli ve Gürsu ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orhaneli'ne bağlı Yakuplar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın sonucu dumanların Orhaneli-Harmancık kara yolunu tehdit etmesi nedeniyle, jandarma ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.

Gürsu İpekyolu Mahallesi Gürsu TOKİ Konutları mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sakarya

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Uşak

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve 412 personel söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken Ketenlik köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı.

2 mahalle ve 1 köy daha tahliye edildi

Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Ketenlik köyüne bağlı Horzumlar ve Tekeli mahalleleri ile Erice köyü de tahliye edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin bölgedeki tahliye işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, dördüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Safranbolu ve Ovacık'taki yangınları söndürme çalışmalarında, 16 helikopter, 2 uçak, 31 ilk müdahale aracı, 123 arazöz, 49 su ikmal aracı, 13 dozer, 6 treyler, 5 greyder, 21 ekskavatör, tanker, lowbet, 3 kepçe, 4 bekoloder, 9 ambulans, 34 arama kurtarma aracı, 20 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), 2 ikram aracı ve 1441 personel yer alıyor.

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Antalya

Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'ndeki orman yangınına ise ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ediyor.

Bölgeden tahliye edilen vatandaşlardan bazılarının yangın riskinin ortadan kalkması sonrası evlerine döndüğü belirtildi.