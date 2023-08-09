7 ayda 633 kişi yollarda can verdi

Ülke genelinde temmuz ayında meydana gelen 52 bin trafik kazasında 38 bin 125 kişi yaralandı, 288 kişi hayatını kaybetti.

Yılın ilk 7 aylık döneminde ise ülke genelinde meydana gelen 309 bin 573 kazada bin 633 kişi hayatını kaybetti, 197 bin 601 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre kazalardan 137 bin 255'ine sürücü, 14 bin 215'ine yaya, 998'ine yolcu ve 482'sine yol kusurları sebebiyet verdi.

Kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme...

Kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 926 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. 'Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere' giren 3 bin 927 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu.

Hatalı şerit değiştiren 693 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı.

2023'ün ilk 7 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 948 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi.

6 milyon 364 bin araç plakasına ceza yazıldı

Yılın 7 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. Bin 609 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken, 9 bin 128 yolcuya da ceza kesildi.

1 milyon 280 bin 339 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken, kameralarca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 6 milyon 364 bin 345 araç plakasına ceza yazıldı.

92 bin 854 alkollü sürücü de denetimlerde trafik polisine yakalandı. 535 bin 31 araç ise çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.