Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.06.2024 20:04

6'ncı Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni gerçekleştirildi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6'ncı Etnospor Kültür Festivali, kapanış töreniyle tamamlandı.

6'ncı Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni gerçekleştirildi

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve 4 gün süren organizasyonun kapanış töreninde festival süresince gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül ve sertifikaları verildi.

Sporcuların yanı sıra kültürel aktiviteleri gerçekleştiren katılımcılar da madalya ve sertifikalarını aldı.

Sponsor kuruluşların yetkililerine plaket verilerek tamamlanan kapanış töreninin sonrasında sanatçı Kıraç sahneye çıktı.

Etnospor Kültür Festivali'ne katılan ziyaretçiler Kıraç konserini takip ederken şarkılara eşlik etti.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:49
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
20:44
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk sonuçlar açıklanmaya başladı
20:56
Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan
20:28
İsrail medyası: Gazze Tümeni Komutanı Rosenfeld istifa etti
19:47
Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
18:59
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ