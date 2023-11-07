66 ilde Mercek Operasyonları: 715 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak Mercek Operasyonları düzenlendiğini duyurdu.
İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 629 silah ele geçildi.
Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 715 şüphelinin de yakalandığı bilgisini paylaştı.
6️⃣6️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK OPERASYONLARI KAPSAMINDA;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2023
????5️⃣2️⃣6️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
????3️⃣5️⃣ Kurusıkı Tabanca,
????1️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
????5️⃣8️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.
????7️⃣1️⃣5️⃣ Şüpheli Şahıs Gözaltına… pic.twitter.com/xCql0GVmFg