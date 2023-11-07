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Türkiye
TRT Haber 07.11.2023 08:24

66 ilde Mercek Operasyonları: 715 şüpheli gözaltında

66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek Operasyonları kapsamında 715 şüpheli gözaltına alındı.

66 ilde Mercek Operasyonları: 715 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak Mercek Operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 629 silah ele geçildi.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 715 şüphelinin de yakalandığı bilgisini paylaştı.

 

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Ali Yerlikaya
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