İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri almaya devam ediyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastaların sokağa çıkması sınırlandırıldı.

Açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" sözlerine yer verildi.