Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.02.2024 13:35

6 Şubat depremlerine ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğanşehir ilçesinde tarihi kale surlarının deprem anında yıkılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasara neden olduğu Doğanşehir'de, deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Pazarcık'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde Yeni Mahalle'de yer alan tarihi kale surları kalıntılarının bir bölümünü yıkılması görülüyor.

Görüntüde sarsıntı nedeniyle çevredeki vatandaşların kaçışması ve arka tarafta kerpiç bir binanın yıkılması nedeniyle oluşan toz bulutu yer alıyor.

Başka bir görüntüde ise bir marketteki ürünlerin yere düşmesi ve dolapların devrilmesi görülüyor.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Deprem Asrın Felaketi Malatya
Sıradaki Haber
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde silahlı saldırı: Özel Kalem Müdür Vekili vuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:10
Azerbaycan, AB'nin Ermenistan Misyonunun faaliyetlerini eleştirdi
14:06
Uzaydaki "Extremophyte" deneyinin sonuçları belli oldu
14:04
Rize-Artvin Havalimanı'nı ocak ayında 85 bini aşkın yolcu kullandı
13:47
Refah’a sığınan Filistinliler Gazze’den ayrılmaktansa ölmeyi tercih ettiklerini söyledi
14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'yı kabul etti
13:45
Kuzey Kore, çoklu roketatar için "kontrol edilebilir mermiler" geliştirdiğini açıkladı
Kızıldeniz'de mercanları görüntülendi
Kızıldeniz'de mercanları görüntülendi
FOTO FOKUS
"İsrail'in zulmü karşısında sessiz kalamazdım"
"İsrail'in zulmü karşısında sessiz kalamazdım"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ