Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.03.2024 00:31

6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 16 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde, sosyal medya platformlarında sahte ilan vererek dolandırıcılık ve şantaj yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 16 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık", "şantaj", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, İstanbul, Mersin, Osmaniye, Kayseri ve Hatay'da tespit edilen 21 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İkametinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Sosyal Medya Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Muğla açıklarında can sallarındaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:25
Venezuela'da devlet başkanı seçimleri 28 Temmuz'da
01:24
Ankara'da fırtına ağacı devirdi, yol trafiğe kapandı
00:53
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşma adımları
00:39
Şanlıurfa’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
00:36
Düzce'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
00:33
Lübnan Başbakanı Mikati: Ramazan ayından önce Gazze'de ateşkes olabilir
İsrail güçleri, Han Yunus'tan `büyük bir yıkım` bırakarak kısmi olarak çekildi
İsrail güçleri, Han Yunus'tan `büyük bir yıkım` bırakarak kısmi olarak çekildi
FOTO FOKUS
Filipinler ile Çin sahil güvenlik gemileri çarpıştı: 4 yaralı
Filipinler ile Çin sahil güvenlik gemileri çarpıştı: 4 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ