Açık 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 29.11.2025 00:00

6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Yurt geneli, serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji; bugün 5 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı yayımladı. Hafta sonu tüm yurdu etkisi altına alacak yağışlı sistem, Salı günü ülkeyi terk edecek.

6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışlı sistem yurdu etkisi altına alacak, sıcaklıklar azalacak. Hafta sonu Türkiye genelinde hava yağışlı olacak.

Cumartesi günü; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Pazar günü yurdun tamamı yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yurdun doğusunda rakımı bin 500 metrenin üzerinde olan yerlerde kar yağışı da görülecek.

6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji; bugün Aydın, Balıkesir, Manisa, Çanakkale ve İzmir için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı.

Muğla ise çok kuvvetli, gök gürültülü yağış anlamına gelen turuncu kod ile uyarıldı.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Üç büyük ilde de yağış var

Üç büyük ilde de hafta sonu hava yağışlı hava hakim olacak.

Ankara ve İstanbul'da haftanın ilk mesai günü de dahil sağanak bekleniyor. İzmir'de bugün özellikle güney ve batı ilçelerin çok kuvvetli yağış alacağı tahmin ediliyor.

Yağışla birlikte sıcaklıklar mevsim normalleri civarına düşecek. Yağışlı sistem son olarak salı günü Doğu Karadeniz Bölgesini de terk edecek.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji Yağış
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı, ABÜ ve Yeşilay’dan bağımlılıkla mücadelede iş birliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:08
Konya merkezli 2 suç örgütüne operasyon: 73 kişi yakalandı
00:35
Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
00:30
BM: Gazze varılan ateşkese rağmen hala silahlı saldırıların hedefi
00:10
Çeşme'de sağanak: Deniz karayla birleşti
00:09
NYT: Trump, geçen hafta Venezuela lideri Maduro ile telefonda görüştü
23:45
2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Özbekistan'ın Andican şehri oldu
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
FOTO FOKUS
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ