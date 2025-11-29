6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışlı sistem yurdu etkisi altına alacak, sıcaklıklar azalacak. Hafta sonu Türkiye genelinde hava yağışlı olacak.

Cumartesi günü; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Pazar günü yurdun tamamı yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yurdun doğusunda rakımı bin 500 metrenin üzerinde olan yerlerde kar yağışı da görülecek.

Meteoroloji; bugün Aydın, Balıkesir, Manisa, Çanakkale ve İzmir için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı.

Muğla ise çok kuvvetli, gök gürültülü yağış anlamına gelen turuncu kod ile uyarıldı.

Üç büyük ilde de yağış var

Üç büyük ilde de hafta sonu hava yağışlı hava hakim olacak.

Ankara ve İstanbul'da haftanın ilk mesai günü de dahil sağanak bekleniyor. İzmir'de bugün özellikle güney ve batı ilçelerin çok kuvvetli yağış alacağı tahmin ediliyor.

Yağışla birlikte sıcaklıklar mevsim normalleri civarına düşecek. Yağışlı sistem son olarak salı günü Doğu Karadeniz Bölgesini de terk edecek.