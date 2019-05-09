Selim ve Göle ilçesinde ulaşımı sağlayan yaklaşık 120 kilometrelik yola alternatif yapılan yeni kara yolu 4 yıl önce ulaşıma açıldı.

İki ilçe arasındaki mesafeyi yaklaşık 70 kilometreye düşüren kara yolunda, kış aylarında bin 700 metrelik Kızılgedik geçidinde yoğun kar ve tipiden dolayı yaklaşık 6 ay süreyle ulaşım sağlanamıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte karayolları ekipleri, iki ilçe arasındaki mesafeyi kısaltan yolun açılması için çalışmalarına başlıyor. Bu kış sezonunun da sona ermesinin ardından iş makineleri başta Kızılgedik geçidi olmak üzere kar temizliği yaparak yolu tek şeritli de olsa ulaşıma açtı.

Metrelerce yükseklikteki kar kütlelerinin arasında ilerleyen sürücüler, bölgeye tünel yapılmasını istedi.

Kaynak: DHA