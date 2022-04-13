Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 17:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar kapatılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle yarın ve 15 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı'nca 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu düzenleniyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bisiklet turu sebebiyle bazı yolların ulaşıma kapatılacağını şu sözlerle duyurdu:
"Bisiklet turunun 14 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 5'inci etabı kapsamında İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı Kavşağı-Kırkağaç Kavşağı arasında İstanbul yönü etap süresince trafiğe kapatılacaktır. 15 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek 6'ncı etap kapsamında ise Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Çanakkale Kavşağı-Gelibolu Güney Kavşağı (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) arasında İstanbul yönü etap süresince trafiğe kapatılacaktır."
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı
Son Haberler
- 18:11
- 18:06
- 17:42
- 17:23
- 17:12
Sıradaki Haber
Muğla'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz