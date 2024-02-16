51 metre derinlikteki geminin ilk görüntüleri

Marmara Deniz’inin İmralı Adasının güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisini arama kurtarma faaliyetlerine yönelik çalışmalar denizden ve havadan sürdürülüyor.

Dün sonar görüntüsüyle 51 metre derinlikte tespit edilen geminin, 6 mürettebatın olduğu Batuhan A gemisi olup olmadığını anlamak için su altı robotuyla görüntüler alındı.

Yapılan kontrollerde deniz dibindeki geminin Batuhan A gemisi olduğu kesinleşti.

[51 metre derinlikteki geminin ilk görüntüsü]

Bugün gemiye dalış yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kuru yük gemisi için dalış yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün saat 06.32'de Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne Batuhan A isimli gemiden acil durum sinyali geldiği anımsatıldı.

İvedilikle tüm deniz ve hava arama kurtarma unsurlarına olayın bildirildiğine işaret edilen açıklamada, gemiye yapılan telsiz çağrılarına cevap alınmaması üzerine, geminin acentesi, personel listesi beyanındaki denizciler ile Gemi İnsanları Bilgi Sistemi'ndeki mobil cep telefonlarıyla temas kurulmaya çalışıldığı ancak yanıt alınamadığı ifade edildi.

"Arama kurtarma aralıksız devam edecek"

Tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin batması nedeniyle otomatik uydu sinyali göndermiş olabileceği bilgisinin verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi'nden alınan geminin son pozisyonu da ekiplerle paylaşılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsüyle deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazıyla yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir.

Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecek."