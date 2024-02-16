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Türkiye
İHA 16.02.2024 08:10

Ordu'da otele silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi tutuklandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir otele silahı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Ordu'da otele silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi tutuklandı

11 Şubat tarihinde Ünye ilçesinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda yaklaşık 15 kişinin konakladığı 4 yıldızlı otele, motosiklet ile gelen şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, olay yerinde boş kovanlar ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren M.Ö., U.G.  ve E.O.  isimli şüphelileri yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. 

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