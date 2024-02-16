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Türkiye
TRT Haber 16.02.2024 07:55

9 ilde “Kafes-41” operasyonu: 61 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen Kafes-41 operasyonlarıyla 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında elebaşlarının da olduğu 61 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

9 ilde “Kafes-41” operasyonu: 61 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü ile İstanbul'da elebaşılığını ulusal aranma kaydı bulunan Ferhat Delen'in yaptığı organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığı, 37 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve 3 çelik yelek ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin, 2 cinayet, 2 kasten öldürmeye teşebbüs, 11 kasten yaralama ve çok sayıda silahlı çatışma, yağma ve haraç alma olayı gerçekleştirdiğini kaydetti.

 

 

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