5 milyon dolarlık vurgunu sosyal medyadan paylaşınca yakayı ele verdi
Gümrük fazlası malları ihaleyle satın aldırma vaadiyle kandırdığı kişilerden 5 milyon dolar alan ve lüks yaşantısını sosyal medyadan paylaşan İranlı yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gümrükten ihale ile mal alacağını söyleyerek bir kişinin 3 milyon dolarını dolandıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Lüks hayatını sosyal medyada paylaştı
Çalışmalar neticesinde şüphelinin İran uyruklu Moosen R. M. olduğu belirlendi.
Ekipler, Moosen R.M.’yi 5 Şubat günü gerçekleştirilen operasyonla yakalayarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.
Şüpheli Moosen R.M.’nin dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen paralarla son model otomobiller aldığı, lüks yerlerde yaşadığı ve bunları sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.
5 milyon dolarlık haksız kazanç
Şüphelinin aynı zamanda başka kişileri de dolandırdığı ve toplamda 5 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Gözaltına alınan Moosen R.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 16:55
- 16:54
- 16:52
- 16:50
- 16:47