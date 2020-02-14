İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gümrükten ihale ile mal alacağını söyleyerek bir kişinin 3 milyon dolarını dolandıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Lüks hayatını sosyal medyada paylaştı

Çalışmalar neticesinde şüphelinin İran uyruklu Moosen R. M. olduğu belirlendi.

Ekipler, Moosen R.M.’yi 5 Şubat günü gerçekleştirilen operasyonla yakalayarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

Şüpheli Moosen R.M.’nin dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen paralarla son model otomobiller aldığı, lüks yerlerde yaşadığı ve bunları sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

5 milyon dolarlık haksız kazanç

Şüphelinin aynı zamanda başka kişileri de dolandırdığı ve toplamda 5 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Moosen R.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.