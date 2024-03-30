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Türkiye
TRT Haber 30.03.2024 17:20

5 ilde "Kalkan-18" operasyonu: 559 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 5 ilde düzenlenen "Kalkan-18" operasyonlarında, 20 göçmen kaçakçısı ile 559 düzensiz göçmen yakalandı.

5 ilde "Kalkan-18" operasyonu: 559 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla'da "Kalkan-18" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 559 düzensiz göçmen ve 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

İşlemlerin ardından hakimliğe çıkarılan 20 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 13'ü tutuklandı, 5'i hakkında da adli kontrol kararı verildi. Diğer iki kişinin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda 13 araç, 2 sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu.

- Düzensiz göçmenler geri gönderme merkezlerine teslim edildi

Bakan Yerlikaya, insan kaçakçılığı yaparak Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum."

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