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5 ilde Adana merkezli FETÖ operasyonu

5 ilde polis ve askeri okullardan atılan FETÖ'cülere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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5 ilde Adana merkezli FETÖ operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ’nün gizli iletişim sistemi olan Bylock kullandığı ileri sürülen ve örgüt elamanı olduğu için polis ve askeri okullardan atılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Adana merkezli Manisa, Hatay Kütahya ve Şanlıurfa’da şafak vakti 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt üyesi olduğu ileri sürülen çok sayıda kişi gözaltın alındı.

Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA 

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