Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkiinde orman yangını çıktı.

5 gündür devam eden yangına, 400 personel, 6 helikopter ve 2 uçağı müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Pakdemirli, an itibarıyla aktif hiçbir yangının kalmadığını belirtti.