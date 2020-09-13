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Hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarpıp devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen panelvan, İnönü Caddesi Poligon Bölgesi'nde park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve ekiplerin müdahalesi sonucu çıkarılan 3 kişi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle normale döndü.
Etiketler: izmir trafik KazasıSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 08:42
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