Sıcak ve kuru hava alevleri körüklüyor, engebeli arazi zorluyor.

Pozantı ilçesinde bulunan Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkiinde çıkan orman yangını, 5 gündür devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Yangın, Kaleboyu ve Belemedik mevkiinde yerleşim yerleri için risk oluşturdu.

Bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Söndürme çalışmalarına 400 personel katılıyor. Çalışmalara 6 helikopter, 2 uçak destek veriyor.

[Fotoğraf: AA]

Adana İl Müftülüğünce orman yangınlarının son bulması için kentteki tüm camilerde yağmur duası edildi.