Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Adana'daki yangın 5 gündür sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde çarşamba günü çıkan orman yangını 5. gününde de sürüyor. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Sıcak ve kuru hava alevleri körüklüyor, engebeli arazi zorluyor.
Pozantı ilçesinde bulunan Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkiinde çıkan orman yangını, 5 gündür devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, Kaleboyu ve Belemedik mevkiinde yerleşim yerleri için risk oluşturdu.
Bazı evler tedbiren boşaltıldı.
Söndürme çalışmalarına 400 personel katılıyor. Çalışmalara 6 helikopter, 2 uçak destek veriyor.
[Fotoğraf: AA]
Adana İl Müftülüğünce orman yangınlarının son bulması için kentteki tüm camilerde yağmur duası edildi.
Etiketler: orman yangını AdanaSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 06:55
Sıradaki Haber
KPSS maratonunda son oturum bugün yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz